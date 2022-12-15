В Екатеринбурге средняя цена квадратного метра на вторичном рынке превысила 102 тысячи рублей

Жилье в Екатеринбурге продолжит дорожать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья по итогам 11 месяцев превысила 102 тысячи рублей. На рост оказали слияние несколько факторов, включая инфляцию и урбанизацию.

По словам президента Уральской палаты недвижимости Валерии Козловой, на рынок недвижимости выставляют квартиры из вчерашних новостроек, которые пользуются спросом. Также недорогие квартиры быстро раскупают, после чего остаются только дорогие предложения.

- Общий тренд — повышательный, - подчеркнула Валерия Козлова.

По мнению президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, никаких причин для удешевления жилья нет и не будет. Екатеринбург растет, соответственно, растет и спрос на жилье.