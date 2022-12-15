К юбилею Екатеринбурга на развязке у «Калины» запустят прямое движение

Развязка существенно снизит количество пробок на дорогах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2023 года к юбилею Екатеринбурга на транспортной развязке возле концерна «Калина» запустят прямое движение. Об этом рассказал заместитель главы города Руслам Галямов.

- Сейчас идет строительство развязки. Прямое движение там мы запустит к юбилею Екатеринбурга, - заявил Галямов.

Также зам главы города во время подведения итогов года в строительной отрасли, рассказал, что за год в Екатеринбурге сдали три школы.

- Это школы в Академическом, Мичуринском и новый корпус гимназии №120, где в феврале 2023 года начнется обучение 600 человек. Также в стадии строительства сейчас находятся школы № 40 и №41, - уточнил Рустам Галямов.