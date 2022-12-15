37,5% зарубежных компаний, арендующих площади ТЦ, приостановили свою деятельность в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговых центрах Екатеринбурга пустуют от 7 до 18% площадей. Как пишет «Коммерсант-Урал» об этом 15 декабря заявила президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова.

Все дело в том, что, по данным УПН, 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади ТЦ, приостановили свою деятельность в России, еще 34,4% прекратили деятельность и 28,1% проводят реструктуризацию. В первую очередь это отразилось на крупных торговых центрах.

Валерия Козлова отметила, что процессы ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса продолжатся в следующем году.

Напомним, в мае мы писали, что в Екатеринбурге 17% площадей торговых центров пустуют без арендаторов. Об этом сообщал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. По его словам, на тот момент это был исторический максимум для рынка торговой недвижимости столицы Урала.