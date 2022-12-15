Депутат Госдумы поддержала петицию, чтобы украсить мэрию символами СВО

Инициативная группа желает, чтобы на фасаде здания появились буквы Z, а также V Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее, жители Екатеринбурга подписали петицию о том, чтобы на здании мэрии появились символы спецоперации. Они предложили вывесить на здании мэрии буквы Z, а также V. Так, больше двух тысяч человек одобрили идею. Петицию создала Елена Герасимова на платформе Change.org.

Накануне, депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева одобрила идею в своих социальных сетях. Так, одному из комментаторов, который под ее постом скинул ссылку на петицию о нанесении символики, она сообщила, что глава города готов обсудить это предложение.

- Алексей Валерьевич (Орлов) готов встретиться с инициативной группой и обсудить предложение! – написала депутат Жанна Рябцева на своей странице «ВКонтакте».

По мнению авторов петиции, эти яркие буквы на здании администрации дадут бойцам в зоне СВО им уверенность, что весь Екатеринбург, а также жители их поддерживают.