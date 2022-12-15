В мэрии Екатеринбурга назвали парки, которые предлагают благоустроить в 2024 году

Парк Энгельса снова примет участие в голосовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга начинает собирать предложения горожан по территориям претендующим на благоустройство в 2024 году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Кроме того, в четверг 15 декабря в мэрии назвали парки, которые сами внесут в список на голосование.

- Это парк Энгельса, парк на улице Блюхера, парк 50-ти лет ВЛКСМ, парк на улице Чкалова. Но это не догма, горожане могут вписать свою форму и предложить ее для рейтингового голосования, - рассказал на брифинге замглавы города Алексей Бубнов.

Предложения горожан будут собирать с 15 декабря до 12 января. Затем до 1 февраля в мэрии выберут пять территорий, которые будут выставлены на голосование.

Напомним, в 2022 году по итогам голосования первое место занял Преображенский парк в Академическом, который выбрали больше 123 тысяч человек. На второй строчке расположился летний парк «Уралмаш», за который отдали больше 94 тысяч голосов. В голосовании также участвовали сад имени Ф.Энгельса, парк имени Блюхера и парк имени 50-летия ВЛКСМ.