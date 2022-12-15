В мэрии Екатеринбурга рассказали, будут ли переводить школьников на дистант

Родители обеспокоены ситуацией с заболеваемостью и начали задаваться вопросом, не отправят ли их детей на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2,5 раза выросло количество классов, закрытых на карантин из-за случаев заболевания ОРВИ. По данным мэрии, на 12 декабря на домашние обучение отправлены 109 классов в 32 школах. В них болеют 1167 учеников. При этом неделю назад на карантин было закрыто 42 класса и болело только 419 школьников.

Родители обеспокоены ситуацией с заболеваемостью и начали задаваться вопросом, не отправят ли их детей на дистант, как это было во время роста случаев заражения коронавирусом. В администрации Екатеринбурга рассказали, ждать ли родителям школьников удаленки.

- На данный момент не планируется переводить детей на дистант, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора в Екатеринбурге за неделю с 5 по 11 декабря зарегистрировано 29 448 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 28,2% и выше среднего многолетнего уровня на 66,8%.