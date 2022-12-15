Tele2 приглашает жителей Свердловской области провести зиму активно

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Оценить их и качественное покрытие сети можно на горнолыжных склонах и катках города и области.

Tele2 активно развивает сеть в Свердловской области и обеспечивает своих клиентов качественной связью. В 2022 году оператор модернизировал сеть и установил новые базовые станции в Екатеринбурге и более чем в 30 районах региона: Нижнетагильском, Сысертском, Каменск-Уральском, Волчанском, Карпинском, Первоуральском и других. Сейчас сеть 4G доступна 99% жителей Свердловской области. Tele2 обеспечивает активный зимний отдых жителей региона качественной связью на популярных горнолыжных склонах, в торгово-развлекательных центрах, на катках и в парках.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Помимо стабильного сигнала сети, оператор поддерживает любителей зимних развлечений приятными бонусами. Клиенты оператора в Екатеринбурге могут купить второй билет на каток «Юность» со скидкой 50% и билет в «Парк сказов» со скидкой 20%. В Нижнем Тагиле скидка на вход на каток в парке Бондина для абонентов Tele2 составляет 30%. Кроме того, клиенты оператора могут получить аренду шлема в подарок при аренде полного комплекта оборудования в сети проката спортивного инвентаря «Рыжий город» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Получить бонусы клиенты оператора могут в два шага. Сначала активировать промокод на сайте Tele2 или в приложении «Мой Tele2» в разделе программы лояльности «Больше». Затем показать на кассе SMS с промокодом и получить скидку или бонус.