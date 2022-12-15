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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:59

В Екатеринбурге девушка избила свою собаку на виду у прохожих

Хозяйка била собаку руками и ногами
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
фото: скриншот

фото: скриншот

В Екатеринбурге на улице Викулова девушка избила свою собаку. Об этом сообщает паблик в социальной сети «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург».

На видеоролике, который опубликовала подписчица видно, как девушка подпинывает собаку. Их путь продолжается, но затем она вновь прерывает его. В какой-то момент девушка останавливается и начинает избивать животное рукой.

- Зачем вы берете животных или спихиваете их на детей, если не любите их? Эта девочка 15 минут била и пинала свою собаку. Удары не сильные, но как показывает практика «дальше-больше». Возможно, что дома она бьет ее куда сильнее. Поговорите со своими детьми пожалуйста, - отмечает автор видео.

Напомним, в Березовском зоозащитницу жестоко избил мужчина. Женщина хотела спасти покалеченного щенка. Мужчина кричал, что убьет щенка из-за порванной штанины.