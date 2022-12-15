На Урале будут судить мужчину, избившего прохожего на глазах у детей

Обвиняемый с подельниками окружили прохожего и избили его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске будут судить мужчину, избившего прохожего на глазах у его жены и детей. Его обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета (ножа), используемого в качестве оружия).

- Ранее неоднократно судимый житель Краснотурьинска, находясь в вечернее время у здания МАОУ СОШ № 23 в состоянии алкогольного опьянения совместно со своими ранее судимыми приятелями, на почве личных неприязненных отношений по надуманным основаниям спровоцировал конфликт с потерпевшим, который шел с супругой и двумя детьми по улице, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Обвиняемый с подельниками окружили мужчину и начали избивать его. Удары наносили по разным частям тела, в том числе по голове. Затем обвиняемый достал нож и воткнул его потерпевшему в грудь. К счастью, мужчина выжил. Но ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Отметим, что обвиняемый освободился из мест лишения свободы в 2022 году. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд.

В отношении двоих соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в настоящее время оно находится в стадии предварительного расследования.