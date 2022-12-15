Холода отступят в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают потепление жителям Екатеринбурга. Согласно данным на сайте Уральского гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до -4 градусов. Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни.

В четверг, 15 декабря, днем ожидается от -10 до -12 градусов.

В пятницу, 16 декабря, в ночное время похолодает до -14, -16 градусов. Днем синоптики прогнозируют -8,-10 градусов.

В субботу, 17 декабря, ночью столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов, днем от -4 до -6 градусов. При этом эти три дня, согласно прогнозу, пройдут без существенных осадков.

Ранее мы рассказывали, каким будет декабрь в Свердловской области и Екатеринбурге.