Пропавшего мужчину разыскивают волонтеры, полиция и добровольцы Фото: ЛизаАлерт

В Екатеринбурге продолжаются поиски 54-летнего Ильи Чечерина, пропавшего 8 декабря. Он ушел гулять в парк Каменные палатки и не вернулся. Его разыскивают полицейские и волонтеры.

- Последний раз звонил днем из парка и все, больше информации нет. Со слов близких - здоров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт». - Бумажные ориентировки расклеивают в месте пропажи. Сейчас зацепок нет, поэтому важна любая информация.

Добровольцы обзвонили больницы Екатеринбурга и ближних городов, ориентировку распространяют по сети по всему региону. К распространению информации о поисках Ильи Чечерина подключились даже крупный оператор сотовой связи и Яндекс.Такси.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит горожан, кто с 8 декабря бывал в парке Каменные палатки, гуляет там с собакой или живет рядом, вспомнить видели ли они Илью Чечерина и сообщить об этом инфоргу поиска по телефону +79530530483 или на горячую линию отряда.