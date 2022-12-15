Кошка приучена к рукам Фото: Авито

В Екатеринбурге продают экзотическую кошку. Питомица эксклюзивной породы каракет стоит 275 тысяч. При этом, как отмечает продавец, цена уже снижена. Объявление появилось на Авито 15 ноябре, но хозяина для малышки пока не нашли.

- Девочка 3,5 мес, ручная, дружит с детьми и другими животными, идет на руки даже к тем, кого видит в первый раз, спит рядом, ходит в лоток, - указано в объявлении.

Также отмечается, что кошка не дерет мебель и шторы, так как приучена к когтеточке и не трогает цветы.

Напомним, ранее мы писали, что под Екатеринбургом женщина спасла от гибели кошачью семью. Животных вывезли в лес в мешках для строительного мусора.