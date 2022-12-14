В Свердловской области пройдут «Дни короткометражного кино»

Лучшие фильмы проекта будут показывать два месяца – с 15 декабря по 15 февраля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовал фестиваль «Дни короткометражного кино». Он проходит по всей стране. Лучшие фильмы проекта будут показывать два месяца – с 15 декабря по 15 февраля.

Во время фестиваля свердловчанам покажут короткометражные игровые, документальные и анимационные фильмы, среди них и лауреаты ведущих российских и международных киносмотров. Также будут представлены работы уральских режиссеров. Например, кино «До темноты» от студии анимации «Светлые истории», во главе которой Павел Погудин и Макс Куликов, и фильм студентки УрГАХУ Валентины Набиуллиной под названием «Искра».

- Режиссер Владимир Головнев, долгое время работавший в Екатеринбурге, представлен в кинофестивале неигровым фильмом «Люди дела. Сеанс одновременной игры». А фильмом открытия фестиваля стал документальный альманах Андрея Богатырева «Дом в моей голове» о лидере группы «Чайф» Владимире Шахрине, – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.

Кинофестиваль пройдет на 15 площадках области. Это кинозалы в Первоуральске, Байкалово, Красноуральске, Верхней Туре, Буланаше, Кировград, Красноуфимск, Кушве, Малышева, Кировграде, Верхнем Тагиле, Двуреченске и Среднеуральске.