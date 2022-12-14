В Свердловской области за год объем поручительств малому бизнесу вырос до 190 процентов

Обсуждение прошло о время селекторного совещания с регионами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области за текущий год объем поручительств малому бизнесу вырос почти вдвое. На данный момент он составляет 190 процентов. О превышении планов сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин во время селекторного совещания с регионами.

- Это итог многолетней систематической работы в регионе и эффект от совмещения гарантийной и микрофинансовой деятельности, центра «Мой бизнес» и Центра поддержки экспорта. На 12 декабря с предпринимателями заключено 1,138 тысячи договоров. Сумма поручительств составила свыше пяти миллиардов рублей, это позволило привлечь на развитие бизнеса почти 12,5 миллиарда рублей, – отметил Дмитрий Ионин.

Заместитель губернатора также отметил, что в области стабильно растет число бизнесменов. На конец третьего квартала их больше 897 тысяч человек.

В мае этого года Свердловский губернатор ввел дополнительные меры поддержи для бизнесменов. Они касались юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от санкций.