Водителя из Екатеринбурга отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

Уральца отправят в колонию-поселение на год и два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителю из Екатеринбурга усилили наказание за вождение в нетрезвом виде. Как сообщают в пресс-службе прокуратур Свердловской области, в связи с рецидивом преступления мужчину отправили в колонию.

В июне этого года Кировский районный суд назначил уральцу наказание в виде исправительных работ на два года, и он должен был выплачивать 10 процентов своей зарплаты государству. Также мужчину лишили водительских прав на пять лет.

- Судом первой инстанции установлено, что осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, в том числе два раза в 2017 году, однако вновь управлял транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Изначально в суде назначили наказание, не связанное с лишением свободы. Однако государственный обвинитель принес апелляционное представление на приговор из-за мягкости назначенного судом наказания. Уголовная коллегия согласилась с такой позицией и изменила приговор. Уральцу назначили новое наказные, его отправят в колонию-поселение на год и два месяца.