Самую высокую оценку заслужил «Дом культуры «Новоуральский». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловчане выбрали лучшие культурные учреждения региона. Самые высокие оценки получили заведения из Новоуральска, Красноуральска и Волчанска. Итоги независимой оценки качества оказания услуг в 2022 году подвел Общественный совет при министерстве культуры Свердловской области.

- Проводимый анализ помогает выявить сильные и слабые стороны работы каждого учреждения со своими гостями, своей публикой, и самое главное – наметить дальнейшие шаги по улучшению деятельности наших библиотек, театров, домов культуры, концертных залов, музеев, – отметила министр культуры Светлана Учайкина.

Больше всех баллов набрал «Дом культуры «Новоуральский»». Свердловчане поставили ему 96,02 балла из 100 возможных. Также высоких баллов были удостоены «Дворец культуры «Металлург»» в Красноуральске и «Культурно-досуговый центр» Волчанского городского округа.

Больше 45 тысяч свердловчан – посетителей культурных мероприятий и оценили их. Всего за этот год процедуру прошли 144 муниципальных учреждения из 70 муниципальных образований.