Мэр Екатеринбурга помог 95-летнему ветерану

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетил 95-летнего ветерана труда Александра Агеева. Фото: администрация Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посетил 95-летнего ветерана труда Александра Агеева. Ранее благодаря главе городу в квартире пенсионера провели капитальный ремонт.

Волонтерское сообщество и девелоперы городской власти отремонтировали жилище ветерана. Ему приобрели новые вещи первой необходимости и технику, закупили продукты. Администрация города и по сей день поддерживает Агеева.

- Меня очень порадовало, как выглядит и чувствует себя наш ветеран. Договорились с ним, что вместе пойдем на парад Победы в 2023 году. Забота о ветеранах – это наш священный долг. Огромное спасибо волонтерам, которые регулярно навещают Александра Матвеевича и заботятся о нем. Рассчитываем, что благодаря такой работе ветераны еще многие годы смогут оставаться с нами, – отметил Алексей Орлов.

По словам члена регионального политсовета партии «Единая Россия» Дмитрия Чукреева, каждую неделю волонтеры приходят к ветерану и помогают ему по дому. Также мужчине покупают продукты. Сейчас Александр Матвеевич находится в добром здравии.