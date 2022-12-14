Уральские казаки приобрели тюнингованный внедорожник для бойцов в зоне спецоперации

Казаки отметили, что самостоятельно доставят машину в зону СВО, ценный груз повезут два добровольца. Фото: «СКО Станица Сухоложская» в социальных сетях

Уральские казаки и общественники решили помочь бойцам в зоне спецоперации и приобрели для них тюнингованный внедорожник повышенной проходимости. Модернизированная отечественная «Нива» предназначена для выполнения разного рода задач.

- За три дня собралось огромное количество вещей, подарков, игрушек и рисунков от детей, письма военнослужащим, продуктов питания, сладости, туристическое снаряжения, медицина и многое другое. Сегодня все было упаковано и загружено, - рассказывают на странице «СКО Станица Сухоложская» в социальных сетях.

При этом казаки отметили, что самостоятельно доставят машину в зону СВО, ценный груз повезут два добровольца.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Североуральска Николай Фролов. Прощание с ним состоится 15 декабря в 12:00 часов во дворце культуры «Современник».