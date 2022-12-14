Екатеринбургский спортивный проект признали лучшим в России

За последние два года в Екатеринбурге было построено 36 спортивных объектов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спортивный проект из Екатеринбурга назвали лучим во всей стране. «Спорт в каждый двор» стал лучшей муниципальной практикой в сфере физической культуры по России.

В конкурсе приняли участие больше 200 проектов со всей страны. В составе экспертного жури были представители Министерства спорта России известные общественные деятели, журналисты, спортсмены, а также лидеры общественных мнений. Они отобрали лучшие практики.

- Мероприятия проекта «Спорт в каждый двор», вошедшие в программу подготовки к 300-летию Екатеринбурга, реализует Администрация Екатеринбурга по инициативе депутатов гордумы за счет средств из местного и регионального бюджетов, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Главная цель программы заключается в создании и улучшении спортивных площадок на придомовых территориях. За последние два года в Екатеринбурге было построено 36 спортивных объектов, которые поэтапно вводятся в эксплуатацию. Это многофункциональные площадки с искусственным покрытием и возможностью эксплуатации как в зимний, так и в летний период времени.