Уральца отправили в колонию за нарушение назначенного комендантского часа

Туринский суд приговорил уральца к шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Слободо-Туринского района отправили в колонию за нарушение назначенного комендантского часа. Андрей Решетников неоднократно совершил преступления, связанные с ограничениями, установленными судом.

В октябре 2021 года за мужчиной установили административный надзор на год. На него наложили ряд ограничений, в том числе запретили покидать место жительства с 22 до 6 часов. Решетников пять раз нарушал комендантский час. За что привлекался к административной ответственности. Однако в феврале и марте этого года мужчина вновь не соблюл назначенные ограничения.

- Находился в общественных местах на различных улицах в селе Туринская Слобода в период времени с 22 до 6 часов, которые были сопряжены с совершением им административных правонарушений появление в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Туринский суд приговорил уральца к шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.