Уральские врачи спасли жизнь трехлетнего малыша на IV стадии рака

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге онкологи удалили трехлетнему ребенку гигантскую злокачественную опухоль почки IV стадии. В основном такие операции проводят столичные специалисты, однако местные врачи блестяще справились с поставленной задачей.

- Пациент поступил в Центр детской онкологии и гематологии ОДКБ после проведенного исследования, на котором было выявлено огромное новообразование в брюшной полости. КТ и МРТ не давали полной информации об ее характере, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как оказалось, у малыша выявили нефробластому – это разновидность рака почек, которая возникает именно у детей.

- Изначально вес опухоли составлял 1,5 килограмма. Шесть блоков химиотерапии позволили сократить опухоль на 80%, после чего специалисты удалили оставшуюся часть оперативным путем. На сегодняшний день ребенок чувствует себя удовлетворительно, - добавили в департаменте.