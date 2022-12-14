В Нижнем Тагиле на продажу выставили торговый центр «Малина»

ТЦ расположен на участке, находящемся в аренде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на продажу выставили крупный торговый комплекс «Малина». Помещение площадью в 7055 квадратных метров собственник оценил в почти 300 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

- ТЦ расположен на участке, находящемся в аренде. Рядом есть парковка для покупателей на 200 мест. Помещения оборудованы системой кондиционирования, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией. Площадка на 90% заполнена арендаторами, - говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге продлили срок аукциона по продаже торгового центра «Алатырь». Аукцион был назначен на 12 декабря, однако желающих купить такую компанию не оказалось. Здание оценили в 1.75 миллиарда рублей.

Как следует из данных портала «Торги-ру», где размещено объявление, новый срок установлен до 12 января.