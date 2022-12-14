В Екатеринбурге открылся бар-лаборатория на шесть посадочных мест

Бар будет замаскирован под обычную подсобку. Фото: «Не очень секретный бар»

В Екатеринбурге откроется самый маленький бар-лаборатория. В нем будет всего шесть посадочных мест. Заведение расположилось в особняке на Златоустовской, 8/10.

Бар будет замаскирован под обычную подсобку, куда сможет попасть не каждый желающий. Заведение назвали «Не очень секретный бар». Формат секретности подразумевает, что для того, чтобы туда попасть, сначала нужно забронировать столик.

- Сначала, бар планировался как секретный, в духе speakeasy, что переводится как «говори тише» и подразумевает что-то незаконное, секретное. Но в отличие от таких форматов, нас легко найти, мы рады всех видеть, - рассказал владелец заведения Александр Каменский.

Бар работает только по пятницам и субботам. Гости вместе с барменами смогут проводить эксперименты. Их сет состоит из шести коктейлей, соответствующих разным приемам пищи, таких как: завтрак, ланч, обед, полдник, ужин и вечерние закуски. Программа займет не больше полутора часа.