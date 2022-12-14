Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Нижневартовска до Екатеринбурга

Первый рейс до уральской столицы запланирован на 8 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Utair со следующего года собирается запустить полеты из Нижневартовска до Екатеринбурга и Томска. При этом данные направления входят в перечень субсидируемых. Первый рейс до уральской столицы запланирован на 8 января.

- После этого полеты будут выполняться по воскресеньям (вылет в 16 часов 10 минут) и средам (вылет в 18 часов 50 минут). В полете пассажирам предстоит провести 2 часа 15 минут. Минимальная стоимость билета составит 6023 рубля, - уточнили в официальном Telegram-канале администрации Нижневартовска.

Ранее стало известно, что Авиакомпания «Ширак Авиа» 12 декабря запустила рейсы из Кольцово в Ереван. Полеты запланированы один раз в неделю по понедельникам. С 29 декабря добавится второй рейс - по четвергам. Об этом сообщает пресс-служба Кольцово.