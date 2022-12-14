В Екатеринбурге женщина потеряла почти полтора миллиона, вложившись в несуществующие акции

Она оставила заявку, и вскоре с ней связались «специалисты», которые посоветовали установить специальное приложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местная жительница лишилась почти полутора миллионов рублей, вложившись в несуществующие акции «Газпрома». На этот раз на уловку мошенников попалась 46-летний бухгалтер одной из компаний по продаже полимерных материалов.

Женщина нашла в интернете рекламу быстрого заработка и решила заняться инвестициями. Она оставила заявку, и вскоре с ней связались «специалисты», которые посоветовали установить специальное приложение.

- Потерпевшая согласилась и перевела часть накоплений на счет, включая кредитные средства. Вскоре екатеринбурженка увидела дивиденды заработанных средств на сумму свыше 20 тысяч долларов США, - отметили в ГУ МВД по Свердловской области.

Когда она не смогла их снять, то поняла, что жертвой аферистов, и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».