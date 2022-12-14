На участников СВО из Ирбита не стали заводить уголовные дела

На мобилизованных из Ирбита не стали заводить уголовные дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувшей неделе достоянием общественности стала история, связанная с поведением участников спецоперации, мобилизованных из Ирбита. Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что ребята под Сватово, по словам очевидцев, выпили, имитировали нападение, расстреляв из оружия бензогенератор, который им купили на деньги жителей родного города, бросили оружие и ушли с позиций, оголив 500 метров позиций.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, рассказала о том, что произошло на самом деле, и почему на ребят с Урала не стали заводить уголовные дела.

Татьяна Мерзлякова внимательно следит за тем, что происходит с нашими ребятами на передовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этих ребят с самого начала отправили копать траншеи, они находились на второй линии. То ли они этого не поняли, то ли кто-то социальными сетями настроил их на это. В общем, они сказали, что не будут на передовой. Дождь, по колено в грязи, все это не добавляло мужества, - рассказывает Татьяна Мерзлякова в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm]. - Они просто испугались, они просто не поняли. При первой же встрече с ребятами, которые были под Сватово, нашего представителя из Свердловской области, они вернулись на свои позиции, никто не ушел.

По словам Татьяны Мерзляковой, в зоне специальной военной операции есть три психологических центра, куда уехала часть ребят. Там с ними работают на протяжении недели психологи.

- Уголовных дел по дезертирству в отношении наших ребят на сегодня нет. И это для меня важнейший показатель. Президент сказал, что это жизнь человека, и у каждого разные эмоции, и страх, и испуг, все бывает. Надо, чтобы они к этому хорошо адаптировались, - заключила Татьяна Мерзлякова.