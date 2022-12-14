На трассе под Екатеринбургом водитель пострадал в лобовом столкновении грузовика и легковушки

Авария произошла днем 14 декабря на 23 километре Режевского тракта. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

На трассе под Екатеринбургом в лобовом столкновении грузовика и легковушки пострадал один человек. Авария произошла днем 14 декабря на 23 километре Режевского тракта.

- По предварительным данным, водитель Lada допустил занос и выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком Газель. Пострадал водитель отечественной легковушки. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в воскресенье, 11 декабря, около 15 часов на 235-м километре трассы Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Land Cruiser - 200 и рейсового автобуса «Ютонг», следовавшего рейсом №509 Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург.

По информации главы пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерия Горелых, 63-летний водитель внедорожника, предприниматель из Ивделя, погиб на месте.