Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 13:01

Губернатор Свердловской области назначил нового министра экономики

До перехода в правительство чиновник работал в полпредстве президента по УрФО
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
До перехода в правительство чиновник работал в полпредстве президента по УрФО. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

До перехода в правительство чиновник работал в полпредстве президента по УрФО. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области назначил Руслана Садыкова на должность министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство чиновник занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики в полпредстве президента по УрФО.

- Руслан Садыков родился в Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономический университет, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в сентябре после победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора члены регионального правительства ушли со своих постов. Предшественник Руслана Садыкова Денис Мамонтов перешел на пост министра природных ресурсов и экологии.