Губернатор Свердловской области назначил нового министра экономики

До перехода в правительство чиновник работал в полпредстве президента по УрФО. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области назначил Руслана Садыкова на должность министра экономики и территориального развития региона. До перехода в правительство чиновник занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики в полпредстве президента по УрФО.

- Руслан Садыков родился в Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономический университет, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в сентябре после победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора члены регионального правительства ушли со своих постов. Предшественник Руслана Садыкова Денис Мамонтов перешел на пост министра природных ресурсов и экологии.