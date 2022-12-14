Бабушка из Нижнего Тагила потеряла почти два миллиона, доверившись рекламе в соцсетях

Женщина несколько раз отправляла деньги аферистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 71-летняя бабушка потеряла 1,68 миллиона рублей, доверившись рекламе в соцсетях. Женщина решила заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

- Увидев в ленте новостей рекламу инвестиций с прибылью 100 %, пенсионерка решила попробовать и позвонила по указанному номеру телефона, зарегистрированного в Московской области, но никто не ответил, - говорится в сообщении.

Через какое-то время бабушке перезвонили с этого номера. Собеседник представился Грузиновы Станиславом Эдуардовичем Грузиновым, аналитиком компании. Женщина подтвердила, что интересуется инвестициями. Ей заявили, что с ней свяжется куратор.

Затем тагильчанке в мессенджере написал трейдер Кирилл Астахов. Он убедил ее зарегистрироваться на определенном сайте и пополнить счет по номеру телефона на 450 тысяч рублей.

Потом он снова позвонил пенсионерке и заявил, что для большей прибыли нужно внести еще 550 тысяч рублей на банковский счет. После этого бабушке позвонила некая Ирина Витальевна Громова. Она сообщила, что женщине якобы нужно оформить страховку в размере пяти тысяч долларов, иначе вывести прибыль в будущем не получится.

Пенсионерка перевела на указанную карту 343 тысячи рублей. Однако, по словам Астахова, их не хватило. Женщина перевела еще такую же сумму. На следующий день мошенники заявили, что нужно перевести еще шесть тысяч долларов, чтобы «оформить налоговый код». Тогда бабушка поняла, что ее обманывают, и решила обратиться в полицию.