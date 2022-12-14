Прощание с Николаем Фроловым состоится 15 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный житель Североуральска Николай Фролов. Прощание с ним состоится 15 декабря в 12:00 часов во дворце культуры «Современник».

- Наш земляк исполнил свой воинский долг. От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - сообщили в пресс-службе администрации североуральского ГО.

Ранее стало известно, что сотрудник «Екатеринбурггаза» 25 ноября героически погиб, выполняя боевое задание на СВО. Владимир Зубкевич служил водителем, заряжающим боевые машины. Его похоронили в Екатеринбурге 8 декабря. Похороны прошли с воинскими почестями, под звуки военного оркестра.