В Екатеринбурге предложили продлить улицу Царскую до Ленина

Улица Царская может стать длиннее. Фото: Яндекс.Карты

На Совете неравнодушных, который провел сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, обсуждали, как переименовать набережные Городского пруда. Участники так увлеклись, что предложили не ограничиваться только набережной.

- Мы могли бы продлить улицу Царскую до проспекта Ленина, - отметил депутат Гордумы Константин Киселев. - Тогда у нас появился бы перекресток Царская-Ленина. Там люди бы фотографироваться стали. Это невероятно круто.

Отметим, что сейчас улица Царская проходит от улицы Никонова вдоль Храма-на-Крови до Первомайской. Далее к проспекту Ленина идет улица Толмачева.

На этом же заседании Совета неравнодушных горожан участники предложили провести музыкальный фестиваль в американском стиле в честь основателя города Василия Татищева.