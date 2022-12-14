Мэру Екатеринбурга предложили провести масштабный фестиваль в американском стиле

Главе Екатеринбурга поступило интересное предложение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Совета неравнодушных горожан, которое провели 13 декабря в одном из павильонов Свердловской киностудии, было озвучено интересное предложение.

Главе города Алексею Орлову предложили увековечить память одного из основателей Екатеринбурга Василия Татищева масштабным музыкальным фестивалем в американском стиле. С такой инициативой в Музее истории Екатеринбурга.

Игорь Пушкарев выступил с первой инициативой после утверждения в новой должности Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы обсуждали опен-эйр, фестиваль, который объединил бы татищевские города, - сказал Игорь Пушкарев, руководитель Музея истории Екатеринбурга. - Есть фестиваль Burning man, где люди строят в пустыне Невада город. На самом деле наследие Татищева тоже в этом и состоит - за короткий период построить города, которые являлись хребтом России на момент XVIII века. Возможно, идеологически можно вещи взять отсюда и реализовать их в месте, где покоится прах Василия Татищева. Это мог бы быть неплохой объединяющий проект.

Василий Татищев похоронен в Московской области. До 80-х годов прошлого века его могила была утеряна - она заросла и находилась в труднодоступном месте. На Совете неравнодушных горожан также обсуждали, как благоустроить пространство вокруг нее.