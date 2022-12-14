В музее истории Екатеринбурга назначили нового директора

О назначении сообщил глава уральской столицы во время проведения совета неравнодушных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музей истории Екатеринбурга возглавил экс-журналист Игорь Пушкарев. По данным издания 66.ru, о назначении сообщил глава уральской столицы во время проведения совета неравнодушных.

- Поздравляем Игоря Пушкарева с назначением на этот пост. Приказ, думаю, будет подписан уже сегодня, - сообщил мэр города Алексей Орлов.

Напомним, в конце октября Сергей Каменский уволился с должности директора Музея истории Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в Управлении культуры администрации города Екатеринбурга. Там сообщили, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Временно исполняющим обязанности директора музея назначен Игорь Пушкарев, - сообщили в Управлении культуры.