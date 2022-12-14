Во время празднования 300-летия Екатеринбурга вскроют капсулу времени 1973 года

Торжественная церемония вскрытия капсулы времени состоится в Историческом сквере. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Во время празднования 300-летия Екатеринбурга вскроют капсулу времени, которая была заложена в 1973 году. Примечательно, что в этот же день будет оставлено новое послание потомкам, которое откроют через 50 лет.

- Торжественная церемония вскрытия капсулы времени состоится в Историческом сквере. А для создания нового послания будущим поколениям будут привлечены специалисты Музея истории Екатеринбурга, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее на территории горнолыжного курорта «Шерегеш» заложили капсулу времени с посланием потомкам. На торжественной церемонии присутствовали представители «УГМК-Застройщик», администрации Таштагольского района и Шерегешского городского поселения и губернатор Кузбасса Сергея Цивилева.

- Место расположения капсулы времени будет отмечено памятным знаком с датой начала строительства первого этапа проекта СТК «Шерегеш», - говорится в сообщении девелопера.