Житель Екатеринбурга отдал подруге таблетки и попал под суд

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга отдал подруге свои таблетки и попал под суд. 39-летнего мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 234 УК РФ («Незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами»).

- Обвиняемый, находясь в квартире дома по ул. Рутминского, передал своей знакомой сильнодействующее вещество массой не менее 0,98 грамма в виде 2 таблеток в упаковке, которые последняя хранила при себе до момента задержания сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, сильнодействующий препарат мужчина получил по рецепту наркологической клиники в аптеке 27 октября. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.