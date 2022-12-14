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НовостиНедвижимость14 декабря 2022 10:12

В Югре до конца года сдадут 868 тысяч квадратных метров жилья

План будет выполнен полностью
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре активно строят новое жилье

В Югре активно строят новое жилье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе до конца 2022 года в эксплуатацию сдадут 868 тысяч квадратных метров жилья. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru.

Сейчас в Югре план по вводу жилья в эксплуатацию выполнен на 85%, к концу года, по словам губернатора региона Натальи Комаровой, будет выполнен полностью.

Также Комарова рассказала о благоустройстве территорий в Югре в 2022 году. Общий объем федерального гранта по итогам участия в конкурсах проектов благоустройства составил 628 миллионов рублей.

В регионе удалось благоустроить 55 общественных и 27 дворовых территорий.