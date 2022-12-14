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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 9:57

Житель Нижневартовска угрожал взорвать детский сад

Незваного гостя скрутили вахтер и охранник
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Стражи порядка оперативно забрали дебошира

Стражи порядка оперативно забрали дебошира

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание одного из детских садов Нижневартовска прорвался пьяный мужчина, который угрожал взорвать дошкольное учреждение. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Незваный гость перелез через забор и ворвался в здание, угрожая персоналу, но в тамбуре его сумели скрутить охранник и вахтер, передавшие дебошира сотрудникам Росгвардии.

В момент ЧП воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения вывели через запасные выходы в соседний детский сад. Территорию учреждения обследовали кинологи, сейчас детский сад работает по расписанию.