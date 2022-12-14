Житель Нижневартовска угрожал взорвать детский сад

Стражи порядка оперативно забрали дебошира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здание одного из детских садов Нижневартовска прорвался пьяный мужчина, который угрожал взорвать дошкольное учреждение. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Незваный гость перелез через забор и ворвался в здание, угрожая персоналу, но в тамбуре его сумели скрутить охранник и вахтер, передавшие дебошира сотрудникам Росгвардии.

В момент ЧП воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения вывели через запасные выходы в соседний детский сад. Территорию учреждения обследовали кинологи, сейчас детский сад работает по расписанию.