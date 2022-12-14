Мэр Екатеринбурга утвердил схему сноса незаконных киосков в городе

Хозяин сможет вернуть снесенный мэрией киоск после подтверждения прав на него и погашения расходов на демонтаж и хранение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок сноса незаконных киосков в городе. Он подписал соответствующее постановление, сообщает мэрия.

- Для определения статуса - законно или незаконно установлен торговый объект, представитель районной администрации обязан выехать на место, произвести осмотр и по кадастровому номеру определить принадлежность земельного участка, на котором он расположен, - говорится в сообщении.

Если киоск стоит на муниципальной земле или право государственной собственности на него не разграничено, то представитель администрации должен составить акт о незаконном размещении. После выявления владельца строения акт будут направлять на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. В комиссию будет входить от пяти до семи человек из районной администрации.

Кроме того, в документе описан порядок сноса. Если комиссия решила демонтировать киоск, размещается соответствующее уведомление. У владельца должна быть возможность самостоятельно убрать строение в определенный срок. При этом хозяин сможет вернуть снесенный мэрией киоск после подтверждения прав на него и погашения расходов на демонтаж и хранение.