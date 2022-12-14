В Свердловскую область вернулись 27 многодетных отцов, призванных по частичной мобилизации

Снимок с учений мужчин, призванных по частичной мобилизации, сделанный осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам детского омбудсмена в Свердловской области, с начала частичной мобилизации к ним в аппарат обратились 35 семей, главы которых были призваны на службу.

- 11 обращений было из общества родителей детей-инвалидов. Вопросы касались призыва на службу глав семейств, где есть дети инвалиды, - рассказал Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. - Другие обращения были по многодетным семьям. 27 заявлений было удовлетворено и отцы вернулись в семьи, где их присутствие обязательно. Еще шесть обращений находятся в работе - сложности возникают с тем, что эти люди уже находятся в зоне боевых действий.

Добавим, что в понедельник, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказывала, что к настоящему моменту было демобилизовано 580 человек, призванных по частичной мобилизации из Свердловской области и имеющих право на отсрочку.