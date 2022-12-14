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НовостиОбщество14 декабря 2022 8:17

В учебном центре ЦВО прошли итоговые экзамены для мобилизованных танкистов

С нормативами бойцы справились на «Отлично»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В учебном центре ЦВО прошли итоговые экзамены для мобилизованных танкистов. Как сообщили в Минобороны РФ, с нормативами бойцы справились на «Отлично». Они стреляли из боевых машин на расстоянии до двух километров.

- Руки не забыли. Сейчас с помощью инструкторов мы все вспомнили. Готовы выполнять все поставленные задачи точно и в срок. Победа будет за нами, - рассказал на видео, опубликованном в telegram-канале Минобороны России, мобилизованный Марат.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на полигоне Центрального военного округа в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковых комплексов «Корнет».