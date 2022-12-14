На Ямале женщину осудили за убийство матери

Суд отправил убийцу за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор жительнице Нового Уренгоя, которая в пьяном угаре убила собственную мать. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

Трагедия произошла в сентябре 2022 года во время застолья с участием 48-летней женщины и ее 31-летней дочери. Во время ссоры дочь схватила нож и нанесла матери семь ударов, от которых жертва скончалась на месте преступления.

Суд признал обвиняемую виновной в убийстве и отправил на 8 лет в колонию общего режима.