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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 7:49

На Ямале женщину осудили за убийство матери

Ее отправили в колонию
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд отправил убийцу за решетку

Суд отправил убийцу за решетку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор жительнице Нового Уренгоя, которая в пьяном угаре убила собственную мать. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

Трагедия произошла в сентябре 2022 года во время застолья с участием 48-летней женщины и ее 31-летней дочери. Во время ссоры дочь схватила нож и нанесла матери семь ударов, от которых жертва скончалась на месте преступления.

Суд признал обвиняемую виновной в убийстве и отправил на 8 лет в колонию общего режима.