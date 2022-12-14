На Урале дети перебегали трассу по пути в школу из-за отсутствия денег на заправку автобуса

После вмешательства прокуратуры на участках трассы появятся наземные переходы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура завершила проверку информации о том, что в селе Горбуновское Талицкого района дети вынуждены перебегать федеральную трассу перед грузовиками, чтобы попасть в школу. Выяснилось, что школьникам приходилось добираться на уроки с препятствиями из-за того, что в учебном заведении не было денег на заправку автобуса.

- На момент проверки лимит бюджетных денежных средств на заправку горюче-смазочными материалами школьного автобуса был исчерпан, в связи с чем эксплуатация автобуса была приостановлена. Директором Яровской школы своевременно не было обеспечено изменение в бюджетной смете учреждения в части расходов по фонду оплаты ГСМ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки двух сотрудников в МКОУ «Горбуновская средняя общеобразовательная школа» привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с 14 ноября детей снова начали подвозить к учебному заведению.

Прокуратура также выяснила, что на участках трассы Екатеринбург - Тюмень, между селом Горбуновское и деревней Первунова, а также между деревнями Бор и Ососкова отсутствуют надземные пешеходные переходы.

После вмешательства надзорного ведомства ФКУ «Уралуправтодор» представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области принято решение о строительстве двух надземных пешеходных переходов на указанных участках в 2023 году.