Две школьницы, избившие 13-летнюю сверстницу в Каменске-Уральском, избежали наказания

По словам детского омбудсмена, конфликт закончился примирением сторон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне настоящим скандалом обернулась история о конфликте между школьницами в Каменске-Уральском. Полиция, прокуратура и Следственный комитет разбирались в ситуации, когда две подружки 11 и 13 лет избили 13-летнюю сверстницу. Свою жертву они подловили в беседке у карьера. Происходящее они снимали на телефон. Сегодня, 14 декабря, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области рассказал, чем закончилась данная история.

- Ситуация там завершилась примирением сторон, - рассказал Игорь Мороков. - Но мы выезжали в эту территорию, смотрели досуговую инфраструктуру, как одну из мер профилактики подобных ситуаций. И она требует серьезной реконструкции. По большому счету, это было преступление, совершенное несовершеннолетними. Но в основе там нюансы с обеспечением прав детей на досуг, отдых и организацию свободного времени.