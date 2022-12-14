Мэр Сысерти признался, почему уехал из Екатеринбурга

Сысерть назвали комфортным городом для занятий спортом. Фото: сервис Яндекс.Карты

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских несколько лет назад переехал из Екатеринбурга в Верхнюю Сысерть. Это решение не было для него сложным, так как в уральской столице он прожил недолго.

- В Екатеринбурге я жил недолго, только тогда, когда работал в правительстве Свердловской области. Сейчас я живу в Верхней Сысерти, - рассказал глава Сысерти ИА «Уральский меридиан».

По словам градоначальника, Сысерть – прекрасное место для занятия спортом – здесь комфортно кататься на лыжах, заниматься ходьбой и велоспортом. Этот город, как говорит Нисковских, лучшее место для жизни.