Студентку из Екатеринбурга отправили на 11 лет в колонию за продажу наркотиков

Во время судебного заседания выяснилось, что девушка сама начала употреблять запрещенные вещества вместе с супругом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20-летнюю студентку отправили на 11 лет в колонию общего режима за продажу наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Девушка училась в одном из техникумов города. Вечером 9 сентября 2021 гола она купила запрещенные вещества у неустановленного лица. Студентка приобрела 6,39 грамма синтетического наркотика. Его она хранила у себя дома по улице Каманина. Часть вещества была приготовлена для продажи.

- В этот же день мужчина, выступивший в качестве закупщика запрещенных средств в рамках мероприятия «Проверочная закупка», обратился к осужденной с просьбой продать ему наркотическое средство, - говорится в сообщении.

Девушка встретилась с покупателем во дворе своего дома. Она получила деньги и передала ему «синтетику». После этого горожанку задержала полиция. Во время суда установили, что девушка начала употреблять наркотики вместе с мужем. А когда супруга отправили за решетку за продажу запрещенных веществ, она начала заниматься сбытом сама.

Студентку признали виновной по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»). Приговор еще не вступил в законную силу.