Сотрудник «Екатеринбурггаза» героически погиб, выполняя боевое задание на СВО

Владимиру было 39 лет Фото: группа во «ВКонтакте» «Екатеринбурггаз»

Сотрудник «Екатеринбурггаза» 25 ноября героически погиб, выполняя боевое задание на СВО. Владимир Зубкевич служил водителем, заряжающим боевые машины. Его похоронили в Екатеринбурге 8 декабря. Похороны прошли с воинскими почестями, под звуки военного оркестра.

- На прощание с Владимиром, работавшим в компании 12 лет в качестве водителя, пришел не только весь коллектив Производственного управления №1 АО «Екатеринбурггаз» в полном составе, но и бывшие работники компании, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Екатеринбурггаза».

Коллеги будут помнить Владимира, как доброжелательного и ответственного, никогда не сказавшего никому плохого слова. В «Екатеринбурггаз» отметили, что администрация компании оказывает семье Владимира Зубкевича всяческую поддержку.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Екатеринбурггаз»

Владимиру Зубкевичу было 39 лет. Он был мобилизован в сентябре. У него осталась жена Нина и дочь Ульяна. Екатеринбуржец будет посмертно награжден орденом Мужества.