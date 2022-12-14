Детский омбудсмен на Урале рассказал, в каком состоянии сейчас «девочка из шкафа», которую мать морила голодом

Истощенную девочку доставили в больницу Екатеринбурга на медицинском вертолете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году настоящим шоком для многих была ситуация, сложившаяся в Карпинске в одной из семей. Как оказалась, родная мать долгое время морила голодом новорожденную дочь и прятала ее от посторонних в шкафу. Лишь благодаря бдительности подруги горе-матери ребенка удалось спасти – находясь в гостях, она услышала плач из шкафа, а когда открыла дверцу, увидела похожего на скелет малыша. После этого девочку на вертолете доставили в детскую больницу в Екатеринбурге, где ее начали выхаживать три реаниматолога. После лечения малышку передали ближайшим родственникам.

Сегодня, 14 декабря, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что известно о ее состоянии.

- Ребенок устроен. Ребенок получает все, что необходимо. Пусть живет, - сказал Игорь Мороков. - Пусть все забудут про эту ситуацию. Контроля прямо ежемесячного отчета, конечно, нет. Но если бы появился сигнал о том, что что-то не так, мы сразу были бы там.

Добавим, что мать девочки в марте 2022 года приговорили к пяти годам колонии общего режима за издевательства над ребенком. Правда, отбывать наказание она будет лишь, когда ее среднему ребенку исполнится 14 лет. Это произойдет через десять лет.