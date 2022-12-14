За первую половину года в Свердловской области погибли 62 ребенка

Ситуация со смертностью детей в 2022-м похожа на то, что происходило в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, Игорь Мороков, подводя итоги года, рассказал о том, сколько в Свердловской области в 2022 году погибло детей. Данные он привел за первые шесть месяцев.

- Мы идем в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии, - рассказал Игорь Мороков. - Основные причины – вопросы связанные с ДТП, пожары, преступность в отношении несовершеннолетних. Неосторожные преступления в отношении детей.

Также по словам уполномоченного по правам ребенка, острой остается проблема суицидов.

- 2021 год дал серьезный рост - 36 ситуаций, более 300 попыток, - добавил Игорь Мороков.