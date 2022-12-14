ЕВРАЗ НТМК провел экологический тур для жителей Нижнего Тагила

Представители общественности Нижнего Тагила и журналисты Свердловской области побывали на литейном дворе доменной печи

ЕВРАЗ НТМК пригласил жителей Нижнего Тагила на экологический тур по производству. Комбинат посетили представители городской думы, администрации города, экологических, общественных, образовательных и медицинских организаций.

Во время экскурсии гости побывали на коксохимическом производстве (КХП) – недавно здесь осуществили перевод конечного охлаждения коксового газа в закрытый цикл с использованием теплообменников закрытого типа. Мероприятие реализовано в рамках проекта «Чистый воздух», запуск новой технологии состоялся 23 ноября в присутствии министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Тагильчане смогли наблюдать на пульте управления параметры работы теплообменников, отделения абсорбции аммиака, движение и температуру газа в агрегатах. Гости посетили саму производственную площадку, увидели обновленное оборудование, задали вопросы начальнику КХП Вячеславу Звонареву.

Экскурсия продолжилась на площадке доменной печи № 7, присутствующие увидели выпуск чугуна, пульт управления домной, узнали о специфике работы системы аспирации, газоочистки и рукавных фильтров.

В ходе круглого стола прозвучали ценные предложения - пригласить к диалогу об экологии ученых и создать монографию о том, как воздух с годами становится чище

После посещения производства состоялся круглый стол. К обсуждению экологических вопросов в режиме видеоконференции подключился руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков. Участники круглого стола обсудили экологическую политику предприятия, проекты по дальнейшей модернизации комбината.

«Общественный контроль со стороны неравнодушных граждан на промышленных объектах очень важен. Жители города лично посмотрели, убедились и сделали выводы о той работе, которая проводится на предприятии. Для нас очень ценно получать обратную связь от лидеров общественного мнения, чтобы понимать, на что еще необходимо обратить внимание, где нужно усилиться», – обратился к участникам мероприятия Максим Корольков.

«На комбинате проводится масштабная работа по снижению воздействия на окружающую среду. Одна из наших главных задач – модернизация коксохимического производства. По комплексному плану федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК реализовал пять мероприятий, в том числе запуск теплообменников закрытого типа на коксохимическом производстве. Реализация этого проекта позволит значительно снизить полиароматику, на которую чаще всего обращают внимание жители Нижнего Тагила», – рассказала начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

В диспетчерской коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК

«Все мероприятия, реализованные на ЕВРАЗ НТМК, осуществлены в установленные сроки и в запланированном объеме. Если все предприятия будут так действовать, тогда, я уверена, воздух станет чище. Городские власти в свою очередь ведут работу по переходу на экологичный транспорт и занимаются газификацией частного сектора», – отметила начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Лариса Носовская.

«Мы увидели, что комбинат меняется, происходит модернизация производства в соответствии с современным экологическим законодательством. Старое оборудование, вместо которого введены теплообменники, у которых мы сегодня побывали, готовится к выводу из эксплуатации. Важно, что ЕВРАЗ НТМК, как промышленное предприятие, реализует мероприятия на комбинате за счет собственных средств, а деньги федерального проекта идут на развитие городской инфраструктуры: приобретение автобусов и трамваев, строительство котельных, перевод с печного отопления на газ», – подчеркнул руководитель региональной общественной организации Свердловской области «Экоправо» Андрей Волегов.

Познакомиться с производством, получить ответы на вопросы смогли представители общественности и журналисты в ходе визита на ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК ведет последовательную модернизацию производственных подразделений, что позволяет снижать уровень загрязняющих веществ. За последние 30 лет предприятие снизило выбросы в 4,4 раза. Комбинат – активный участник федерального проекта «Чистый воздух», в рамках которого полностью обновлено доменное производство, модернизированы аспирационные установки в основных подразделениях, активно реализуются проекты по использованию вторичных газов в топливной системе комбината.

На ЕВРАЗ НТМК ведется планомерная модернизация коксохимического производства, ее результаты отражены в статистике по выбросам: специфические выбросы КХП (нафталин, бензол, фенол) за 30 лет уменьшились в 11,5 раза (или на 93 %). С 4 562 тонн в 1998 году до 314,1 тонны в 2021-м. Сегодня комбинат работает в рамках установленных нормативов.