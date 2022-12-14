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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:32

Суд отказал ТЦ «Гринвич» в иске к магазину Stradivarius

Заседание прошло 13 декабря
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
В деле в качестве ответчика выступало ООО «Страдивариус СНГ»

В деле в качестве ответчика выступало ООО «Страдивариус СНГ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании ТЦ «Гринвич» к магазину Stradivarius. Это следует из картотеки.

Судебное заседание прошло 13 декабря. Было принято решение прекратить производство по делу, где в качестве ответчика выступало ООО «Страдивариус СНГ».

Ранее ТЦ «Гринвич» отсудил у дистрибьютора бренда Marc O' Polo больше 152 тысяч долларов. Иск был подан в середине ноября. «Гринвич» хотел взыскать долги за арендную плату бутика. Изначально ТЦ хотел остудить 135 тысяч долларов. Торговый центр продолжает судиться с Zara, Bershka и другими брендами.