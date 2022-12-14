Суд отказал ТЦ «Гринвич» в иске к магазину Stradivarius

В деле в качестве ответчика выступало ООО «Страдивариус СНГ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании ТЦ «Гринвич» к магазину Stradivarius. Это следует из картотеки.

Судебное заседание прошло 13 декабря. Было принято решение прекратить производство по делу, где в качестве ответчика выступало ООО «Страдивариус СНГ».

Ранее ТЦ «Гринвич» отсудил у дистрибьютора бренда Marc O' Polo больше 152 тысяч долларов. Иск был подан в середине ноября. «Гринвич» хотел взыскать долги за арендную плату бутика. Изначально ТЦ хотел остудить 135 тысяч долларов. Торговый центр продолжает судиться с Zara, Bershka и другими брендами.